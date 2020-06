Bolivia: alegerile generale vor avea loc pe 6 septembrie, in pofida epidemiei

Ziare.

"Asupra mea s-au exercitat presiuni prin care mi se cereau alegeri pentru 6 septembrie, adica in plina pandemie", si-a exprimat regretul sefa interimara a statului intr-un mesaj inregistrat, respingand orice intentie de a se mentine la putere.Alegerile, prevazute initial pentru 3 mai, au fost amanate din cauza epidemiei.Un acord intre parlament, tribunalul electoral suprem si partidele politice care se vor prezenta la scrutin a fixat aceste alegeri pentru data de 6 septembrie. Insa Jeanine Anez era reticenta in a promulga aceasta lege, argumentand ca aceasta data ar coincide cu varful epidemiei.Ministrul sanatatii, Eidy Roca, a afirmat duminica in fata presei ca numarul de contaminari din Bolivia va atinge un varf de 130.000 de cazuri la mijlocul lui septembrie.Sambata, Bolivia a inregistrat mai mult de 1.000 de noi cazuri de contaminare in ultimele 24 de ore, pentru prima data de la inceputul epidemiei.Intr-un sondaj de opinie din martie, Luis Arce, candidatul sustinut de fostul presedinte Evo Morales, se afla in fruntea intentiilor de vot, cu 33,3%.