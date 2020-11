Bolnav in faza terminala, un barbat a recunoscut o crima pe care a comis-o in urma cu 25 de ani

Johnny Dwight Whited, in varsta de 53 de ani, a sunat la politie, in localitatea Decatur, Alabama. Omul avea o marturisire de facut, recunoscand ca in 1995 a impuscat in cap un barbat. Acesta era Christopher Alvin Dailey, in varsta de 26 de ani, conform relatarilor politiei preluate de publicatia The Sun Barbatul de 53 de ani locuia in Trinity iar reprezentantii politiei sustin ca "a vrut sa-si ia povara de pe suflet", precizand ca este "bolnav in faza terminala", fara sa ofere si alte detalii.De serviciu la sectie in acea seara era detectivul Sean Mukaddam, care a povestit cum s-a intamplat totul."Vreau sa marturisesc o crima pe care am facut-o cu ani in urma" a auzit detectivul la celalalt capat al firului."Nu am avut niciodata o situatie in care sa primesc un telefon de genul acesta. Niciodata un suspect nu ma cheama din senin ca vrea sa marturiseasca ceva" a mai spus politistul, care a relatat insa ca barbatul nu stia exact data si nici macar anul cand ar fi comis crima.Politistii au analizat dovezile din fiecare dosar de omucidere, pana in anii 80, pentru a-l lega pe Whited de aceasta, si l-au audiat pe presupusul autor, care a oferit date suplimentare.Asa au ajuns la omuciderea din data de 26 aprilie 1995.Autorul crimei i-a condus pe anchetatori in padurea unde fusese gasit cadavrul victimei.Whited era "jenat de anumite lucruri" a mai precizat politistul, fara a intra in alte detalii. Toate marturiile furnizate au dus la arestarea lui preventiva, iar un judecator a fixat o cautiune de 15.000 de dolari in cazul sau. Deocamdata, nu a fost stabilit primul termen al procesului.