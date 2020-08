Bomba cu ceas din Coreea de Nord. Cate arme nucleare detine regimul lui Kim Jong Un

Armata americana a declarat ca este improbabil ca Coreea de Nord sa renunte la stocul sau, sustinand ca este folosit drept un element de descurajare pentru tarile care isi doresc sa schimbe regimul, potrivit raportului militar american "Tactica Coreei de Nord", citat de stirileprotv.ro In plus, Coreea de Nord ar putea obtine pana la 100 de bombe nucleare pana la sfarsitul anului 2020."Coreea de Nord s-a bazat pe arme nucleare, deoarece liderii sai au considerat ca amenintarea unui atac nuclear va impiedica alte tari sa actioneze pentru a schimba regimul", se arata in raport.In plus, armata americana considera ca, intr-o situatie de conflict, este foarte posibil ca Coreea de Nord sa foloseasca cele 2.500-5.000 de tone de arme chimice pe care le detine.O alta ingrijorare a Statelor Unite este ca regimul lui Kim Jong Ju ar putea folosi antraxul sau variola. O singura racheta indreptata spre Seul, cu un kilogram de antrax, ar putea ucide 50.000 de oameni."Coreea de Nord poate desfasura cu succes activitati computerizate din propriul teritoriu. Are capacitatea distribuita de a ajunge la calculatoarele de oriunde din lume, atat timp cat sunt conectate la internet", se mai subliniaza in raport.