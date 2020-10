Bombardamente asupra capitalei regiunii Nagorno-Karabah, transmite corespondentul AFP

Sapte explozii grele au fost auzite in jurul orei locale 23.30, facand sa se cutremure intreg orasul. Imediat dupa aceasta salva, sirenele de alarma au sunat mai multe minute pentru a indemna locuitorii sa se refugieze in pivnite si adaposturi.Ulterior, peste oras s-a asternut tacerea, intr-o obscuritate completa.Aceste bombardamente au avut loc in pofida armistitiului dintre Armenia si Azerbaidjan intrat teoretic in vigoare la pranz si negociat sub auspiciile Rusiei dupa doua saptamani de lupte intense pentru regiunea separatista Nagorno-Karabah.Beligerantii s-au acuzat deja sambata in cursul zilei de incalcarea acestui armistitiu pe liniile de front, in timp ce situatia a ramas neobisnuit de calma la Stepanakert, oras supus unor bombardamente regulate de doua saptamani, in special tirurilor de rachete grele.