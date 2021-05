Bombardierele strategice americane B-1B isi reiau zborurile

Bombardierele B-1B vor reveni individual la zbor, pe masura ce inspectiile si intretinerea sunt finalizate pentru fiecare aeronava, se precizeaza intr-un comunicat de presa din 7 mai al AFGSC Pe 8 aprilie, un avion B-1B a avut o problema la pompa de supralimentare cu combustibil (carcasa unui filtru prezenta o gaura masiva), dupa ce a aterizat la Baza Aeriana Ellsworth din Dakota de Sud. Ca masura de precautie, generalul Timothy Ray, a ordonat ca toate avioanele B-1B sa fie verificate din punct de vedere tehnic.Realizarea inspectiei amanuntite in numai doua saptamani, de cand aeronavele au fost retinute la sol, pare sa fi fost un adevarat tur de forta, la mijloc fiind revenirea cat mai rapida in stare operationala a celei mai mari flote de bombardiere strategice, formata din aproximativ 60 de aeronave, fiecare capabila sa transporte 56 tone de munitie (34 tone intern si 22 tone extern)."Suntem mandri de eforturile uriase ale echipelor de intretinere si ai partenerilor B-1 in identificarea, inspectia si remedierea oricaror probleme potentiale cu carcasa filtrului de combustibil B-1B", a declarat generalul general Mark Weatherington, comandantul Fortei 8 Aeriene, care este responsabil pentru bombardierele americane. "Avioanele sunt inca sigure pentru a zbura si suntem increzatori ca aceasta oprire a dus la o siguranta sporita in cadrul flotei B-1B."Defectiunea recenta cu filtrul de combustibil nu pare legata de problemele structurale care, afecteaza aeronavele B-1B "Lancer", apreciaza publicatia Air Force Magazine. In acest an, vor fi retrase din activitate 17 aeronave de acest tip, datorita uzurii excesive in misiunile din Orientul Mijlociu.Flota B-1B a mai fost retinuta la sol, in urma cu doi ani, pentru probleme la sistemul de catapultare. De asemenea, in 2018, acelasi sistem de catapultare a determinat o alta interdictie la zbor a tuturor aeronavelor.Flota aeriana americana de lovire la distante mari este compusa din bombardierele invizibile B-2, bombardierele B-1B Lancer, considerate "coloana vertebrala" si venerabilele B-52H (ultimul dintre acestea fiind fabricat in 1962), care inca sunt in stare impecabila de functionare si au fost adaptate sa foloseasca munitia moderna.