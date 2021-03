Bombardierele strategice B-2 ale SUA au plecat din Insulele Azore pe fondul escaladarii tensiunilor dintre China si Taiwan

Aeronavele B-2 au aterizat, la 16 martie, pe aerodromul Lajes din Insulele Azore ( Portugalia ) si pe parcursul a 10 zile au executat mai multe zboruri in zona cercului polar, unde s-au antrenat impreuna cu bombardierele B-1 Lancer si avioanele F-35 ale Fortelor Aeriene norvegiene.Pe 25 martie, avioanele B-2 Spirit din Aripa 509 Bombardament, au decolat de pe aerodromul Lajes, pentru misiunea finala de integrare, in cadrul celei mai recente desfasurari in Europa a Fortei de Bombardament (Bomber Task Force Europe - BTFE), a anuntat US AFEA.Era de asteptat ca bombardierele sa ramana mai mult pe insulele portugheze din mijlocul Atlanticului de Nord si, deocamdata, nu se cunoaste unde au fost redislocate cele trei aeronave B-2. Dar, plecarea a avut loc in contextul in care, China a facut, in dimineata de 26 martie (ora Tai Pei) cea mai mare incalcare a spatiului aerian taiwanez.O grupare aeriana chineza, formata din patru bombardiere H-6K capabile nuclear si 10 avioane multirol J-16, a intrat in in zona de identificare a apararii antiaeriene a insulei.Cu o zi inainte, pe 25 martie, Taiwanul si Statele Unite au semnat primul lor acord din mandatul administratiei Biden, infiintand un grup de lucru privind paza de coasta, dupa adoptarea de catre China, in ianuarie, a unei legi care permite garzii de coasta sa traga in navele straine.Mai este de remarcat ca, in aceasta perioada, Rusia a desfasurat in zona arctica activitati militare fara precedent. Pe 26 martie, comandantul Fortelor Navale ruse, amiral Nikolai Evmenov, l-a informat pe presedintele Vladimir Putin ca trei submarine nucleare au iesit simultan de sub gheata, intr-un raion limitat, cu o raza de 300 de metri.Fortele Aeriene ale SUA (US AF) detin 21 de bombardiere strategice B-2 Spirit, care nu pot fi depistate de radar. Aceasta capabilitate le permite sa depaseasca apararile antiaeriene sofisticate ale adversarilor si constituie un factor de descurajare major, avand in vedere arsenalul imens, inclusiv nuclear, aflat la bord, un B-2 fiind echipat de regula cu minim 18 tone de rachete si bombe.Potrivit, declaratiilor anterioare ale liderilor militari americani, in acest an, bombardierele invizibile B-2 vor fi dislocate si in alte zone ale lumii, decat cele traditionale, pentru a mentine o prezenta constanta, dar imprevizibila pe tot globul. Un numar de 20 de avioane militare chineze au intrat vineri in spatiul aerian de aparare al Taiwanului, cea mai ampla incursiune raportata pana acum de Ministerul Apararii insulei, marcand o escaladare semnificativa a tensiunilor din stramtoarea Taiwanului, transmite Reuters.Potrivit ministerului, fortele aeriene taiwaneze au desfasurat rachete "pentru a monitoriza" incursiunea din sudul zonei de identificare a apararii aeriene. Avioanele sale au avertiat avioanele chineze, inclusiv prin radio.