Bombardiere B-52 americane, misiune deasupra Marii Negre cu F-16 ale Romaniei. Bulgarii au participat cu MiG-29

Fortele Aeriene Bulgare au participat cu un MiG-29

Cel putin un bombardier B-52H american a efectuat exercitii desupra Marii Negre, dar si a Marii Egee. US Air Force a confirmat ca zborurile au avut loc pe data de 24 mai.Bombardierului strategic B-52, capabil sa transporte armament nuclear, a decolat de la Baza Aeriana Moron din Spania si a zburat peste Marea Mediterana, nordul Italiei, Marea Adriatica, Croatia , Ungaria, Romania si, inainte de a iesi in Marea Neagra, langa frontiera sudica a Regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum a informat Comandamentul Fortelor Aeriene ale SUA din Europa, pe 18 mai, la Baza Aeriana Moron din sud-vestul Spaniei, a sosit un grup operativ de bombardiere de tip B-52H din compunerea Aripii 2 Aviatie de Bombardament de la Baza Aeriana Barksdale (statul Louisiana).Si, potrivit unui comunicat de presa al americanilor, avioanele B-52 au zburat alaturi de forte aeriene ale cinci state membre NATO . Se pare ca la misiune au luat parte avioane Eurofighter Typhoon ale Italiei, Gripen ale Ungariei si avioane F-16 din Grecia, Romania - iar americanii numesc si Bulgaria.In cadrul misiunilor s-a pus accent pe interoperabilitatea dintre aliati.Publicatia militara bulgara ArmyMedia.bg, analizand subiectul, vine cu o precizare potrivit careia Sofia a participat cu un MiG-29 la misiune nu cu un F-16, bulgarii urmand sa detina astfel de avioane in urmatorii ani. Sursa citata precizeaza ca, desi nu exista o informatie oficiala, cu siguranta e vorba de un MiG-29, acestea fiind cam singurele avioane "disponibile" ale Fortelor Aeriene Bulgare. Oricum si situatia MiG-urilor 29 e una cel putin dificila, nu cu mult timp in urma pilotii bulgari refuzand sa piloteze aceste aeronave din cauza starii in care se afla avioanele sovietice.Jurnalistii bulgari mai semnaleaza ca ministerul apararii de la Sofia nu a oferit nicio informatie despre exercitiu. De semnalat ca nici MApN nu a facut publica vreo informatie.Pe langa batranele MiG-21 LanceR, Romania detine in prezent 17 avioane F-16, escadrila fiind completa. Toate aceste aeronave sunt second hand, dar au fost amplu modernizate de portughezi iar resursa lor de viata e inca mare.