Bombardierul strategic rusesc Tu-160M modernizat a efectuat primul zbor cu motoare noi

"Potrivit precizarilor facute de echipaj, zborul s-a desfasurat in regim normal, toate sistemele si echipamentele functionand in mod corespunzator", au precizat reprezentantii OAK, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Dupa cum a mentionat Serviciul de presa al corporatiei, avionul a fost pilotat de un echipaj sub conducerea lui Anri Naskidyants. Zborul a fost efectuat de pe aerodromul Intreprinderii de aviatie din Kazan, la o altitudine de aproximativ 6.000 de metri si a durat doua ore si 20 de minute."In timpul zborului, au fost efectuate verificarile necesare la sistemele generale ale aeronavei si la echipamentele radioelectronice de la bord, instalate ca parte a modernizarii profunde a aeronavei, si au fost urmarite performantele noului motor NK-32 seria 02, dezvoltat si fabricat de United Engine Corporation (UEC, parte a Rostec)", s-a mentionat in comunicatul de presa al OAK.Pe 02 februarie a fost efectuat primul zbor cu avionul profund modernizat Tu-160M cu denumirea Igor Sikorsky, realizat pe baza aeronavei aflate in exploatare.Anterior, Ministerul rus al Apararii a informat despre planurile de modernizare a tuturor celor 16 avioane de tip Tu-160 aflate in dotarea Fortelor Aerocosmice ale Federatiei Ruse.Pe de alta parte, pe 25 ianuarie 2018, intre Ministerul rus al Apararii si compania Tupolev a fost incheiat un contract pentru producerea unor bombardiere strategice noi de tip Tu-160M. Acesta prevede construirea unui prim lot format din 10 aeronave, pentru o valoare de 15 miliarde de ruble fiecare.