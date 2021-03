Premierul britanic Boris Johnson, anunt de ultima ora despre vaccinare. Se va imuniza cu serul AstraZeneca "foarte curand"

Autoritatea de autorizare a vaccinurilor din Marea Britanie precum si Agentia Europeana pentru Medicamente afirma insa ca nu exista nicio legatura intre inocularea cu acest vaccin si cheagurile de sange aparute la unele persoane vaccinate.Intrebat in parlamentul de la Londra despre tarile care au suspendat vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca, Johnson a afirmat: "Cel mai bun lucru pe care pot sa il spun despre programul de vaccinare cu Oxford/AstraZeneca este ca in sfarsit am primit vestea ca voi primi doza...foarte, foarte curand". "Cu siguranta voi primi Oxford/AstraZeneca", a declarat acesta in fata parlamentarilor britanici.Marea Britanie, spre deosebire de alte tari, a optat pentru vaccinarea prioritara a varstnicilor si nu pe categorii de personal esential, exceptie facand angajatii din sistemul sanitar, motiv pentru care Johnson nu era inca eligibil pentru vaccinare.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul sau, printul Philip, au primit la inceputul lunii ianuarie prima doza de vaccin contra COVID-19.