Boris Johnson, ingrijorat de raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului in UK. "Trebuie actionat cu precautie"

Declaratia sa sugereaza ca o amanare a acestei etape este tot mai probabila, o decizie urmand sa fie anuntata luni. Guvernul de la Londra prevazuse ca, in contextul vaccinarii majoritatii populatiei si a scaderii numarului noilor cazuri de COVID-19, pe 21 iunie sa fie ridicate toate masurile de lockdown. Dar avansul variantei indiene (varianta Delta) mai contagioase a coronavirusului si care a devenit dominanta in Marea Britanie - cu circa 96% din noile cazuri provocate de aceasta varianta - ar putea sa nu mai permita aplicarea acestui plan, iar presa britanica scrie ca ar putea fi decisa o amanare a ridicarii restrictiilor cu cel putin patru saptamani. Restrictiile care ar urma sa fie ridicate in ultima etapa a relaxarii privesc inclusiv redeschiderea discotecilor si cresterea numarului persoanelor care se pot aduna la diferite evenimente.''Este clar ca varianta indiana este mai transmisibila si este de asemenea cert ca numarul cazurilor creste, la fel si cel al spitalizarilor'', a mai semnalat Johnson, marturisind ca acum este ''mai putin optimist'' decat la sfarsitul lunii mai in privinta evolutiei pandemiei.Agravarea pandemiei in Marea Britanie survine in pofida faptului ca aceasta tara este printre cele mai avansate in vaccinarea anti-COVID-19. Pana in prezent au fost vaccinate cu prima doza 41,29 milioane de persoane (circa doua treimi din populatie), dintre care 29,5 milioane au primit schema completa.Autoritatile britanice au raportat sambata 7.738 noi cazuri de COVID-19 si 17 noi decese asociate acestei boli.