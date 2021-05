Prima imagine de la nunta secreta a premierului britanic Boris Johnson. Proaspata mireasa e cu 23 de ani mai tanara

"Premierul si doamna Symonds s-au casatorit ieri (sambata) dupa-amiaza intr-o mica ceremonie la Catedrala din Westminster", a confirmat duminica un purtator de cuvant al Downing Street, adaugand ca "cuplul isi va sarbatori mariajul impreuna cu familia si prietenii vara viitoare".Johnson este cel de-al doilea premier britanic care se casatoreste in timpul mandatului, dupa Robert Jenkinson, in 1822.Cuplul astepta de mai multe luni sa se uneasca, dupa ce planul initial al casatoriei anul trecut a fost amanat din cauza pandemiei Covid-19. Logoditi din decembrie 2019, noii soti sunt parintii unui baat in varsta de un an, Wilfred.Potrivit Mail on Sunday, aproximativ 30 de invitati au asistat la ceremonie - maximum autorizat in prezent - in centrul Londrei, chemati in ultimul moment."Felicitari premierului si lui Carrie Symonds pentru uniune", a salutat duminica, la Sky News, secretarul de stat insarcinat cu campania de vacVinare Nadhim Zahawi.Casatoria a fost oficiata de catre preotul care a botezat fiul cuplului, iar Wilfred a fost si el prezent, potrivit The Sun.Boris Johnson a fost casatorit de doua ori inainte.El are patru copii cu prima sa sotie, avocata Marina Wheeler, de care s-a despartit in 2018.El are, de asemenea, o fiica din urmatoarea relatie.Dupa ce a fost ales in 2019, el a devenit primul sef de Guvern care s-a instalat la Downing Street intr-un cuplu necasatorit.Carrie Symonds, o fosta insarcinata cu comunicarea in Partidul Conservator, l-a nascut pe Wilfred la cateva saptamani dupa ce Boris Johnson a fost externat de la terapie intensiva, in timp ce se refacea dupa un caz grav de Covid-19.