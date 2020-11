Boris Johnson recunoaste ca un acord post-Brexit cu UE este incert

Premierul britanic, Boris Johnson, sustine ca, si in aceste conditii Marea Britanie va prospera."Depunem eforturi imense pentru a gasi solutii care sa respecte in totalitate suveranitatea Marii Britanii, dar suntem departe de certitudinea posibilitatii unui acord si timpul este foarte scurt", a declarat Boris Johnson, intr-o sedinta de guvern.Premierul Marii Britanii sustine ca el vrea un acord cu UE, "dar nu cu pretul principiilor centrale asociate suveranitatii si controlului asupra legilor, frontierelor, fondurilor si pescuitului".Insa Boris Johnson sustine, potrivit agentiei Reuters, ca Marea Britanie va prospera oricum, chiar si fara un acord cu Uniunea Europeana privind viitoarele relatii bilaterale.Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeana pe 1 februarie. In perioada de tranzitie post-Brexit, care dureaza pana pe 31 decembrie 2020, Marea Britanie va continua sa aplice reglementarile Uniunii Europene. Premierul Boris Johnson spera ca va finaliza pana pe 31 decembrie 2020 negocierile privind viitoarele relatii bilaterale.