Boris Johnson: Regatul Unit este pregatit sa iasa din perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana "in termenii Australiei"

Ziare.

com

Regatul Unit a parasit blocul comunitar pe 31 ianuarie. O perioada de tranzitie, in timpul careia Regatul Unit va ramane in Piata Unica Europeana si in Uniunea Vamala, va expira pe 31 decembrie si se fac tot mai multe presiuni ca sa se ajunga la un acord de liber schimb inainte de aceasta.In conditiile in care cele doua parti nu au ajuns la o intelegere, o runda de "negocieri intensive" urmeaza sa inceapa saptamana viitoare."El (Johnson) a spus ca Regatul Unit va negocia constructiv, dar de asemenea va fi gata sa iasa din perioada de tranzitie in termenii Australiei, in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere", a informat Downing Street intr-un comunicat. Australia nu are un acord comercial cuprinzator cu UE. Multe din comertul UE-Australia respecta regulile Organizatiei Mondiale a Comertului, chiar daca intelegeri specifice sunt in vigoare pentru unele bunuri.