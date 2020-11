Prima convorbire telefonica intre Boris Johnson si Joe Biden. Ce au discutat cei doi

''Unul dintre numeroasele merite ale excelentei conversatii pe care am avut-o ieri cu presedintele ales Joe Biden este ca am convenit ferm asupra nevoii ca, inca o data, Regatul Unit si Statele Unite sa sustina impreuna valorile noastre in lume'', a spus Johnson in fata parlamentului britanic.''Sunt incantat sa observ numeroasele domenii in care viitoarea administratie Biden/Harris poate face o cauza comuna cu noi'', a adaugat seful executivului de la Londra, cunoscut ca un apropiat al presedintelui in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump , si care este privit cu rezerve de catre democratii lui Joe Biden.Boris Johnson a anuntat marti seara pe Twitter ca a avut o discutie telefonica ''cu Joe Biden pentru a-l felicita pentru alegerea sa''. ''Sunt nerabdator sa consolidez parteneriatul intre tarile noastre si sa colaborez cu el asupra prioritatilor noastre comune, combaterea schimbarilor climatice si promovarea democratiei si reconstructiei dupa pandemie'', a mai scris Johnson in mesajul sau, anuntand de asemenea ca l-a invitat pe Biden la conferinta ONU asupra schimbarilor climatice, COP26, care se va desfasura la Glasgow anul viitor.Tot in 2021, Regatul Unit va gazdui si summitul G7, Johnson si Biden urmand sa se intalneasca personal si cu aceasta ocazie.Incercarea lui Johnson de a se apropia de Biden survine in contextul in care presedintele ales al SUA este un adversar al Brexitului si a dat de inteles ca relatiile comerciale intre Regatul Unit si SUA ar putea avea de suferit daca Regatul Unit nu ajunge la un acord cu UE privind relatia lor post- Brexit . In acest timp, negocierile dintre Londra si Bruxelles continua fara progrese notabile cand au ramas mai putin de doua luni inaintea incheierii perioadei de tranzitie post-Brexit.Mai mult, conform serviciilor sale, Joe Biden, care are origini irlandeze, a reafirmat in discutiile avute cu premierii britanic si irlandez sustinerea sa fata de acordurile din Vinerea Mare, care au pus capat conflictului nord-irlandez in anul 1998, subiect pe care Johnson nu l-a mentionat in declaratiile sale despre discutia avuta cu Biden.Potrivit Bruxelles-ului, aceste acorduri ar putea fi amenintate de proiectul de lege britanic privind piata interna sustinut de premierul Johnson pentru mentinerea integritatii pietei britanice, care repune in discutie anumite angajamente asumate de Regatul Unit in acordul privind retragerea din UE, in special dispozitiile privind evitarea revenirii la o frontiera fizica intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord. Proiectul de lege a fost respins marti de Camera Lorzilor, dar premierul poate incerca din nou sa obtina adoptarea lui.Citeste si: Alegeri SUA 2020. Mike Pompeo nu accepta victoria lui Joe Biden si anunta "o tranzitie lina spre a doua administratie Trump"