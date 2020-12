Intalnirea dintre Boris Johnson si Ursula von der Leyen, incheiata fara a ajunge la o intelegere

Incercare de a inlatura obstacolele din calea unui acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) si de a evita o iesire dezordonata a britanicilor din piata unica la 1 ianuarie 2021 continua sa prezinte "decalaje foarte mari", insa negocierile vor continua.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic a spus ca "o decizie ferma" trebuie luata pana duminica.Von der Leyen a declarat ca cele doua parti sunt inca departe una de cealalta.Negociatorul sef al britanicilor, David Frost, si cel al UE, Michel Barnier, vor relua discutiile la Bruxelles. Cei doi au participat la cina de miercuri seara, care a durat trei ore.O intelegere trebuie stabilita pana pe 31 decembrie, data de la care Marea Britanie nu va mai urma legile comerciale ale UE.Drepturile pentru pescuit, legile concurentei si modul in care un acord va fi controlat raman principalele dezacorduri.Cina de miercuri a fost vazuta drept ultima ocazie de a rezolva principalele puncte sensibile si pentru ca cele doua parti sa incerce sa ajunga la un numitor comun.Intr-un comunicat, partea britanica a transmis ca a avut loc "o discutie sincera despre obstacolele semnificative care raman in stadiul de negociere".Partile au cazut insa de acord sa continue discutiile zilele urmatoare, iar Johnson "nu a vrut sa lase netestata nicio cale spre un posibil acord".Purtatorul de cuvant a adaugat ca prim-ministrul si von der Leyen "au cazut de acord ca pana duminica sa fie luata o decizie ferma legat de viitorul discutiilor".Von der Leyen a afirmat ca discutiile au fost "animate si interesante" si ca cele doua parti "si-au inteles reciproc pozitiile", dar ca "raman indepartate"."Vom ajunge la o decizie pana la finalul acestui weekend", a mai declarat ea.Membrii Parlamentului britanic au reactionat in urma intalnirii. Cei mai multi au spus ca esecul acesteia este responsabilitatea lui Johnson, care a promis un acord in urma cu un an.Pe de alta parte, John Baron, sustinator al Brexitului, a spus ca Johnson merita laudat pentru ca ramas pe pozitii si nu a facut un compromis grabindu-se sa fie de acord cu o intelegere."Trebuie sa ne amintim ca un acord comercial este pentru totdeauna, nu doar pentru Craciun", a spus el. "Toti vrem un acord, dar trebuie sa fie unul bun pentru ca, asa cum am mai spus, niciun acord e mai bun decat un acord prost".Marea Britanie a parasit Uniunea Europeana pe 31 ianuarie 2020, dar liderii au avut nevoie de timp pentru a negocia un acord definitiv. Au avut la dispozitie 11 luni. Daca pana pe 31 decembrie nu se ajunge la o intelegere, controalele vamale si taxele vor fi introduse pentru bunurile ce trec intre Marea Britanie si UE. Orice acord va trebui ratificat de Parlamentul European si sa fie sustinut de membrii Parlamentului britanic.Citeste si: Valeriu Nicolae: Au lipsit 31 de voturi - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat