Brad Pitt si Jennifer Aniston vor aparea impreuna pe ecran, pentru prima data dupa 19 ani

Este vorba despre citirea scenariului filmului clasic Fast Times at Ridgemont High, eveniment care va fi difuzat live, pe conturile de Facebook si TikTok ale organizatiei Penn CORE, pe 21 august (ora 13, ora Romaniei), informeaza Daily Mail Evenimentul este unul caritabil si face parte din campania de strangere de fonduri pentru organizatia CORE, care lupta impotriva efectelor coronavirusului asupra persoanelor defavorizate si pentru organizatia Reform Alliance, implicata in reformarea justitiei si apararea persoanelor aflate in dificultate.Pitt si Jimmy Kimmel au fost cele mai noi nume anuntate luni pentru formatia all-starPrintre celelalte vedete care s-au alaturat evenimentului nostalgic se numara Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook si Sean Penn, caruia rolul din filmul original i-a adus faima.Rolurile pe care le vor interpreta actorii nu vor fi anuntate decat la inceperea evenimentului live, astfel ca nu se stie daca Jennifer Aniston si Brad Pitt vor fi in aceeasi scena, impreuna."Jen adora faptul ca Brad s-a alaturat distributiei, sunt prieteni foarte buni si ea stie ca acest lucru va atrage mai multe donatii pentru aceste organizatii, ceea ce este un castig dublu", a declarat o sursa pentru HollywoodLife . "Jen este extrem de incantata de intregul proiect, distributia este una epica si este vorba de un film clasic, asa ca abia asteapta evenimentul".Jennifer Aniston si Brad Pitt s-au cunoscut in 1998 si au inceput o poveste de dragoste care a tinut primele pagini ale publicatiilor internationale.In anul 2000, Brad si Jennifer s-au casatorit, intr-o ceremonie intima.Cinci ani mai tarziu, au semnat divortul, iar zvonurile spuneau ca mariajul celor doi s-a sfarsit din cauza faptului ca Brad s-a indragostit de Angelina Jolie , in timpul filmarilor la "Ms.& Mrs Smith". Dupa divort, au aparut si primele imagini care au confirmat noua relatie.Potrivit unui prieten al fostului cuplu, Brad Pitt a trecut, dupa despartirea de Angelina, printr-un amplu proces de terapie psihologica, la finalul caruia si-a cerut scuze fata de Jennifer, pentru toata suferinta pe care i-a pricinuit-o."Brad este intr-un punct total diferit fata de cel in care se afla pe vremea cand forma un cuplu cu Jennifer. Este un tip introvertit, care a lucrat mult cu el insusi", titreaza Entertainment Tonight. "Si-a cerut scuze fata de ea pentru multe lucruri pe care le-a considerat ca fiind o problema in relatia lor. In mod real, si-a admis greselile, iar asta a schimbat relatia dintre ei. Amandoi au trecut peste".