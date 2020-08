BREXIT: Franta si Germania fac apel la respectarea regulilor Uniunii Europene

''Absenta progreselor in negocierile #Brexit este foarte ingrijoratoare. Regatul Unit trebuie sa vina cu raspunsuri concrete. Franta si Germania sunt mobilizate pentru a proteja cu forta interesele cetatenilor nostri si ale companiilor noastre. Nu poate exista un acces la piata fara respectarea regulilor noastre'', a postat pe Twitter secretarul de stat francez Clement Beaune, in franceza si engleza.Michael Roth, ministrul adjunct german pentru afaceri europene, a publicat pe Twitter acelasi text, in germana si engleza.Acest demers comun intervine la doua zile dupa o intalnire a presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel , care au afisat unitatea cuplului franco-german.Beaune si Roth au distribuit pe Twitter si un comentariu al negociatorului-sef al UE, Michel Barnier, care s-a declarat vineri ''ingrijorat'' de stadiul negocierilor cu Londra.Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie nu au avansat semnificativ in cursul recentei runde de discutii din aceasta saptamana, a afirmat vineri negociatorul-sef al UE pentru acest dosar, Michel Barnier.''Cei care sperau ca negocierile sa avanseze rapid in aceasta saptamana vor fi dezamagiti. Si din pacate si eu sunt dezamagit si ingrijorat, dar si surprins'', a spus Barnier intr-o conferinta de presa la finalul unei noi runde de tratative intense. ''Negociatorii britanici nu au aratat dorinta reala de a avansa in chestiuni de importanta fundamentala pentru Uniunea Europeana si acest lucru in pofida flexibilitatii pe care am manifestat-o in ultimele luni'', a adaugat reprezentantul blocului comunitar.De partea sa, Regatul Unit a acuzat Uniunea Europeana ca face ''dificile in mod inutil'' negocierile privind relatiile post-Brexit.Intr-un comunicat, seful echipei de negociere britanice David Frost le-a reprosat Celor 27 ca vor sa ii impuna Londrei o continuitate asupra ajutoarelor publice si pescuitului si ca doresc un acord pe aceste subiecte inaintea altor puncte ale discutiilor.Negocierile intre Bruxelles si Londra vor fi reluate la 7 septembrie. Ele vor continua pana pe 2 octombrie, inaintea unui summit la care liderii statelor membre UE spera sa valideze un acord cu Londra.Principalele divergente se refera la solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana, si dosarul pescuitului.Bruxellesul doreste un acord extins care sa includa norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra ar vrea doar un acord clasic de comert liber.Premierul britanic Boris Johnson a respins posibilitatea unei prelungiri a perioadei de tranzitie post-Brexit, care se incheie pe 31 decembrie, Regatul Unit continuand sa aplice pana atunci regulile UE. Daca pana la finalul acestei perioade nu se va incheia un acord, relatiile economice dintre UE si Regatul Unit vor fi supuse exclusiv regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului.