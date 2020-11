Brexit: Londra reafirma ca doreste un acord privind relatiile comerciale viitoare cu UE, dar nu cu orice pret

"Cred ca facem progrese in discutii si sper in continuare ca putem ajunge la o decizie", a declarat Sunak intr-un interviu pentru BBC."Suntem absolut rezonabili in solicitarile noastre si dam dovada de consecventa si transparenta in acest proces despre ceea ce este important pentru noi. Dar in orice caz vom reusi", a adaugat el.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie acest an, la cateva zile dupa semnarea Acordului de retragere care includea conditiile despartirii.In prezent tara se afla intr-o perioada de tranzitie, pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul si Londra profita de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relatie, in special cea comerciala, cu speranta ca ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.In absenta unui asemenea acord, viitoarea relatie comerciala dintre UE si Regatul Unit va fi guvernata de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului si pentru Londra exista riscul unei rupturi economice brutale de blocul comunitar.Intrucat un acord trebuie sa fie ratificat, au ramas putine zile pentru ajungerea la o intelegere. Cele doua parti au negociat in weekend prin videoconferinta.