British Airways isi vinde o parte din colectia sa de arta evaluata la milioane de lire sterline pentru a compensa pierderile din cauza crizei sanitare

Colectia include opere de Damien Hirst, Bridget Riley si Peter Doig, cu o lucrare care ar fi fost evaluata la peste un milion de lire sterline.Au fost identificate 10 lucrari care vor fi vandute, dar nu se stie care vor fi acestea.Compania British Airways a cunoscut un colaps in aceasta perioada si a fost nevoita sa reduca mii de locuri de munca.Ziarul londonez Evening Standard, care a scris primul despre aceasta intentie, a precizat ca Sotheby's a fost angajata sa aranjeze vanzarea cat mai curand.Cea mai valoroasa piesa ar fi o lucrare de Brisget Riley, care ar valora, potrivit unei surse, "cel putin sapte cifre". A fost cumparata cu multi ani in urma si valoarea i-a crescut substantial.Ca majoritatea companiilor aeriene, British Airways a fost afectata de blocarea aeronavelor la sol din cauza virusului. Compania aeriana a luat in calcul sa renunte la 12.000 de angajati, printre care 1.000 de piloti. O decizie finala nu a fost luata cu privire la concedieri. Mai multi parlamentari au criticat compania ca profita de criza generata de coronavirus pentru a face restructurari.