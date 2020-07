British Airways retrage inainte de termen intreaga flota de avioane Boeing 747, din cauza pandemiei de coronavirus

Operatorul aerian, detinut de International Consolidated Airlines Group, intentiona sa retraga avioanele din serviciu pana in 2024. Dar restrictiile de calatorie introduse de autoritati din cauza Covid-19 au determinat compania sa ia masura acum."Cu mare tristete trebuie sa confirmam ca propunem retragerea intregii flote de avioane 747, masura intrand in vigoare imediat", a aratat compania intr-un comunicat trimist pe email CNBC."Este improbabil ca "regina magnifica a cerului" sa mai efectueze vreodata servicii comerciale pentru British Airways, dn cauza declinului calatoriilor provocat de pandemia globala de Covid-19.British Airways a explicat ca in schimb va opera zboruri cu "avioane moderne, eficiente energetic", intre care Airbus A350 si Boeing 787.BA a inceput sa foloseasca avioane 747 in anii '70 si a format flota actuala de aeronave 747-400 intre 1989 si 1999. La momentul de varf, compania a avut 57 de avioane 747, fiind depasita doar de Japan Airlines, aceste avioane reprezentand in prezent aproximativ 10% din flota totala a companiei britanice.In prezent, British Airways detine 31 de avioane747 cu patru motoare, cu o varsta medie de 23 de ani.Informatia a aparut dupa ce Qantas Airways a anuntat in iunie ca retrage imediat cele sase avioane Boeing 747, cu sase luni inainte de termenul stabilit.Avioanele 747 au o lungime de 70,4 metri si sunt suficient de mari sa includa 50 de automobile parcate. Initial au fost proiectate sa includa 27 de locuri la clasa I si 292 la clasa economica, fiind prevazute pe puntea superioara cu un salon numit "clubul din cer". In prezent, avioanele au trei tipuri diferite de locuri.BA a avertizat recent ca 12.000 de locuri de munca din companie sunt in pericol din cauza pandemiei. Actiunile IAG au scazut in acest an cu 65%.International Air Transport Association (IATA) a estimat luna trecuta ca operatorii aerieni sunt pe cale sa piarda 84 de miliarde de dolari in acest an si alte 15 miliarde de dolari in 2021. In luna aprilie, traficul aerian a scazut cu peste 90% fata de anul anterior, iar 2020 ar putea fi cel mai prost an din istoria acestui sector, potrivit IATA.