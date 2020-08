Britney Spears solicita instantei sa inlature controlul tatalui ei asupra vietii sale personale

Avocatul vedetei pop a solicitat ca Jodi Montgomery, tutore cu licenta profesionala, care s-a ocupat de administrarea averii cantaretei incepand din septembrie 2019, sa fie numit tutore permanent al afacerilor personale ale lui Britney, potrivit unor documente depuse in instanta si obtinute de Los Angeles Times, noteaza BBC "Ne aflam in punctul in care tutela trebuie sa fie schimbata substantial, pentru a reflecta schimbarile majore din stilul ei de viata din prezent si dorintele exprimate", a afirmat avocatul lui Spears, Samuel D. Ingham III, in documentele depuse marti la Curtea Superioara din Los Angeles.Artista, in varsta de 38 de ani, se "opune cu tarie" ca tatal sau sa revina in rolul de "tutore al persoanei sale", potrivit terminologiei folosite de instanta, si "prefera in mod clar" ca Montgomery sa continue in acest rol, numirea lui expirand sambata.In ceea ce priveste bunurile cantaretei, Jamie Spears a fost cel care a luat toate deciziile de cand cotutorele Andrew M. Wallet a demisionat, in martie 2019, iar vedeta a recunoscut ca asta a "salvat-o de la o prabusire si de la exploatare si ruina financiara" si a facut-o "capabila sa-si recapete pozitia de artista de clasa mondiala".Cu toate acestea, doreste ca managerul ei, Jodi Montgomery, care i-a tinut locul tatalui ei, cat timp acesta a avut niste probleme de sanatate, sa fie de acum inainte supraveghetorul ei permanent.Avocatul lui Britney spune ca se asteapta ca solicitarea sa fie "contestata in mod agresiv" de catre tatal vedetei, Jamie Spears.Incepand cu 2008, Britney Spears a fost internata de doua ori intr-un spital de psihiatrie si de atunci s-a aflat sub tutela legala a tatalui sau, a avocatilor si a unui administrator. Acest aranjament legal rar are drept scop protejarea celor care nu pot avea grija de propria persoana si i-a permis lui Jamie Spears sa negocieze in numele fiicei sale decizii de afaceri, vanzari de bunuri si sa controleze persoanele cu care se poate intalni.In luna mai, Spears a lansat un single care nu fusese disponibil anterior, Mood Ring, de pe albumul sau din 2016, Glory.Anul trecut, ea si-a anulat rezidenta in Las Vegas, internandu-se din nou intr-o institutie de afectiuni mintale, dupa ce a anuntat ca tatal ei este bolnav.Artista nu a mai sustinut concerte din 2018.Problemele psihatrice ale lui Britney Spears au inceput sa apara dupa divortul de Kevin Federline si pierderea custodiei celor doi copii ai lor.