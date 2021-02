VIDEO Bucati uriase dintr-un avion cazute intr-un oras din SUA. Este al doilea incident aviatic similar petrecut intr-o singura zi

Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata, 20 februarie. O aeronava Boeing 777-200 s-a intors pe aeroportul din Denver la scurt timp dupa decolare.Avionul de pasageri avea destinatia Honolulu, dar primele informatii arata ca unul dintre motoare a explodat imediat dupa decolare.Aeronava a reusit sa aterizeze in siguranta, dupa incidentul extrem de grav.Martorii din localitea Broomfield spun ca au auzit un bubuit puternic, apoi bucati uriase din motor si din fuselaj au inceput sa aterizeze prin curtile oamenilor.Tot in cursul zilei de sambata, 20 februarie, bucati dintr-un avion Boeing de marfa au cazut in orasul olandez Meersen . Un motor a explodat dupa decolare, o femeie a fost ranita si cateva masini avariate.