SUA: Trump isi confirma intentia de a recurge la veto impotriva bugetului apararii

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

"Cel mai mare castigator in urma noii noastre legi a bugetului apararii este China ! Imi voi folosi dreptul de veto", a transmis Trump pe Twitter , care se opune acestui buget din mai multe motive.Refuzul lui Trump de a promulga legea bugetului apararii nu inseamna insa esecul ei, bugetul de 740,5 miliarde de dolari pentru apararea Statelor Unite fiind adoptat cu o majoritate zdrobitoare in Camera reprezentantilor si in Senat, ceea ce asigura acea "supermajoritate" care ar permite legislativului sa treaca peste veto-ul prezidential.Daca alesii vor respinge acest veto, ar reprezenta o premiera in mandatul de patru ani al lui Trump la Casa Alba