Bugetul multianual al UE 2021-2027: Parlamentul European voteaza joi

>, aparare, securitate si protejarea frontierelor. Aceste proiecte sunt importante pentru Europa, in ansamblul ei, ca atare sunt importante si pentru Romania.



- Cerem intarirea mecanismului privind corelarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Consiliul European a facut un prim pas foarte bun aducand in discutie un astfel de mecanism.



- Noi, Parlamentul European, venim cu o propunere concreta privind intarirea acestui mecanism. Mai exact, Parlamentul doreste ca mecanismul sa se activeze automat fata de o tara membra suspecta ca ar fi incalcat statul de drept, atat timp cat nu exista o majoritate calificata in Consiliu care sa se opuna activarii acestui mecanism", potrivit eurodeputatului PNL.



La dezbaterile de joi din Parlamentul European au vorbit presedintele Consiliului European Charles Michel si presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen care au prezentat rezultatul negocierilor si modul distribuirii celor 1,85 trilioane euro pentru redresarea economica, a anuntat europarlamentarul PMP Eugen Tomac, joi pe Facebook.



Potrivit agendei afisate pe site-ul Parlamentului European, joi dimineata, pana la 13.30, ora Romaniei, au loc dezbaterile in plen, prima sesiune de vot se desfasoara tot in prima parte a zilei, rezultatele fiind anuntate la 14.30, ora Romaniei.



O a doua sesiune de vot va avea loc intre orele 15.30 - 16.45, orele Romaniei, iar rezultatele finale vor fi anuntate la 18.30, tot ora Romaniei.



Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti dimineata, dupa ce liderii UE au ajuns la un acord pe tema pachetului de relansare economica post-coronavirus, ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro.



Suma va fi folosita pentru a reface infrastructura in Romania, pentru a construi spitale, scoli, pentru a moderniza marile sisteme publice, dar o parte semnificativa din acesti bani vor fi folositi pentru relansare, pentru revigorare economica, a explicat seful statului.



Iohannis a mai spus, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, ca planul pentru atragerea fondurilor europene care sunt alocate Romaniei in exercitiunil bugetar 2021 - 2027 este ca si finalizat, lucrandu-se la ultimele finisaje. Seful statului afirma ca trebuie "un plan solid, bun, aplicabil", care sa fie gata la timp pentru ca, de data aceasta, sa fim pregatiti de atragerea tuturor fondurilor europene.



"Astazi (joi - n.r.) adoptam rezolutia Parlamentului European ca raspuns la acordul Consiliului European pe Bugetul Multianual al UE 2021 - 2027 si Pachetul de Redresare. Eu am negociat in numele Grupului PPE aceasta rezolutie care va reprezenta pozitia oficiala a Parlamentului European in negocierile finale pe buget cu Consiliul. Votul final pe bugetul multianual va fi dat in plenul Parlamentului European", arata Siegfried Muresan, intr-un comunicat de presa.Acesta prezinta si elementele principale ale rezolutiei PE."- Parlamentul European sustine in totalitate Pachetul de Redresare de 750 de miliarde de euro si, implicit, cele peste 30 de miliarde de euro care sunt alocate Romaniei.- Parlamentul European sustine alocarile pentru politica de coeziune si agricultura, adica toate sumele obtinute de presedintele Klaus Iohannis pentru Romania in negocierile din Consiliul European - Cerem cresteri pe liniile bugetare care nu sunt alocate pe tari, ci sunt alocate la nivelul intregii Uniuni Europene, si care vizeaza politici ale viitorului: digitalizare, cercetare, inovare, bursele <