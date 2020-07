Bulgar prins cu 50 de kilograme de heroina la intrarea in Romania. Barbatul credea ca transporta piese auto pentru un macedonean

In timpul cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca barbatul credea ca transporta piese auto pentru un cetatean macedonean."Prin rechizitoriul din data de 14.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.I. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc", a transmis, miercuri, DIICOT.Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, la data de 24.05.2020, organele de politie din cadrul I.G.P.F. - Punctul de Trecere al Frontierei Calafat-Vidin l-au depistat pe inculpat, conducator al unui cap-tractor aflat in proprietatea unei societati comerciale cu sediul in regiunea Blagoevgrad, avand asupra sa in scopul introducerii in Romania cantitatea de aproximativ 50 kilograme heroina ambalata in pachete compacte de cate 1 kilogram."Inculpatul S.I., cetatean bulgar, de profesie conducator auto, a infiintat in Bulgaria, la data de 05.03.2020, o societate comerciala, avand ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de transport international, precum si pe teritoriul Bulgariei. La data de 13.04.2020, inculpatul, in calitate de administrator al acestei societati, a cumparat capul-tractor la volanul caruia a fost depistat. In fapt, in timp ce presta servicii de transport international de marfuri, la inceputul lunii mai, in Suedia, inculpatul a cunoscut un cetatean macedonean cu care ar fi avut doua intalniri in Suedia si una in Ungaria. In cadrul discutiei pe care cei doi ar fi purtat-o cu ocazia intalnirii din Ungaria, cetateanul macedonean i-ar fi propus sa transporte un pachet cu "piese auto" din Bulgaria, in Suedia, sens in care au stabilit data si locul predarii pachetului, respectiv dimineata zilei de duminica 24.05.2020, intr-o parcare de tiruri de langa Sofia", au precizat procurorii.Potrivit acestora, in dimineata zilei de 24.05.2020, in jurul orelor 10:00, inculpatul s-a intalnit cu cetateanul macedonean, in parcarea de pe breteaua adiacenta E80, din apropiere de Sofia, Bulgaria, ocazie cu care acesta i-a predat geanta cu cele 50 kilograme de heroina, ambalate in pachete compacte de cate 1 kilogram.Geanta urma sa fie transportata in Suedia, tranzitand Romania, iar odata ajuns in Suedia, inculpatul urma sa fie contactat telefonic de catre expeditor pe un telefon dedicat de pe care acesta avea posibilitatea de a controla in timp real localizarea inculpatului si ca atare putea determina cu usurinta momentul in care acesta ar fi ajuns in tara de destinatie a drogurilor.Valoarea de piata a heroinei traficate este de aproximativ 1.500.000 euro, astfel cum rezulta din datele raportului anual al Agentiei Nationale Antidrog.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.