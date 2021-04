Anunt important pentru romanii care vor sa plece in Bulgaria

"Reamintim ca, in conformitate cu legislatia bulgara in vigoare, aplicabila pana la data de 30 aprilie 2021:Cetatenii romani care calatoresc in Republica Bulgaria trebuie sa prezinte un test PCR negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Republicii Bulgaria, fiind luata in calcul data efectuarii testului, inscrisa in documentul respectiv.Documentul care atesta rezultatul negativ al testului molecular tip PCR trebuie sa contina: numele si prenumele persoanei (conform documentului de identitate cu care calatoreste), datele laboratorului care a efectuat testarea (denumirea, adresa sau alte date de contact), data efectuarii testarii, metoda testarii, scrisa cu caractere latine (PCR) si rezultatul negativ (negative).NU trebuie sa prezinte un test PCR negativ urmatoarele categorii de persoane: soferii de autobuz, angajati in transportul international de pasageri; soferii autocamioanelor care efectueaza transport international de marfuri; membrii echipajelor navale; membrii echipajelor aeriene, care efectueaza zboruri de la si catre aeroporturi publice pe teritoriul Republicii Bulgaria si personalul tehnic asimilat; lucratorii transfrontalieri; persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Bulgaria, cand poate fi garantata parasirea imediata a teritoriului Republicii Bulgaria", se arata in comunicarea de pe reteaua sociala.