Bulgaria, restrictii drastice pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Ce masuri au fost luate

Reducerea la jumatate a riscului de contaminare

Restrictiile sunt absolut necesare

Masurile, destinate limitarii celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, vor intra in vigoare vineri seara si vor fi in vigoare pana la data de 21 decembrie, a anuntat ministrul Sanatatii, Kostadin Angelov."Obiectivul este reducerea la jumatate a riscului de contaminare", a declarat seful grupului de lucru pentru coronavirus, Ventsislav Mutafchiyski, reamintind ca masurile adoptate de Bulgaria sunt "mai liberale decat in alte parti".Pe langa inchiderea creselor, gradinitelor, scolilor, universitatilor, precum si a restaurantelor, cafenelelor si a centrelor comerciale, calatoriile turistice organizate sunt interzise, iar evenimentele sportive se vor desfasura fara public. Salile de sport vor fi inchise, insa teatrele vor functiona la 30% din capacitatea salilor, cu respectarea distantei de 1,5 metri intre spectatori.Toate congresele, conferintele, seminariile, instruirile si alte evenimente publice, culturale si de divertisment vor fi anulate, potrivit BTA.Petreceri private vor fi limitate la 15 persoane.Bisericile, moscheile si sinagogile raman deschise, iar plimbarile in parcuri si gradini vor fi permise.Magazinele neesentiale si cu produse alimentare raman deschise.Cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, Bulgaria a fost una dintre primele care a impus carantina in martie, insa confruntat cu un protest puternic in timpul verii, premierul Boiko Borisov a redus masurile la simpla purtare a mastii, explicand aceasta schimbare prin dorinta de a proteja "sanatatea psihica" a populatiei."Aceste restrictii sunt absolut necesare pentru a permite sistemului sanitar sa reziste la presiuni din ce in ce mai insuportabile", a declarat Mutafchiyski, adaugand ca 2.000 de lucratori sanitari sunt infectati.Intr-un context marcat de penuria personalului si de lucratori sanitari in varsta, spitalele se gasesc adesea in incapacitatea de a primi noi pacienti. Media bulgare au prezentat cazurile sfasietoare ale unor pacienti respinsi de spitale, care au murit acasa sau chiar pe scari.Studentii la medicina, deputati si personal militar ajuta echipele de medici, iar vehiculele politiei au fost transformate in ambulante in Sofia.Premierul Borisov a declarat intr-o postare pe Facebook ca, spre deosebire de luna martie, tara nu va fi in carantina totala. Seful Guvernului a mentionat ca sistemele sociale si sanitare ale Bulgariei functioneaza in pofida dificultatilor si ca tara este stabila din punct de vedere financiar, lucru recunoscut de toate agentiile si institutiile internationale, noteaza BTA."Sunt convins ca numai stand alaturi: medici si asistenti medicali, lucratori din domeniul sanitar, profesori, oameni de stiinta, oamenii ai legii, oameni de stat, angajati si pensionari, tineri si toti laolalta, intreaga noastra societate poate face fata, asa cum am facut-o si in trecut", a subliniat Borisov."Dupa ce vom oferi (sistemului) un ragaz si vom realiza o analiza serioasa a datelor, odata cu trecerea acestor trei saptamani, ne vom putea permite o relaxare a restrictiilor, astfel incat sa avem un Craciun si un Revelion alaturi de cei apropiati", a subliniat premierul, adaugand ca, dupa sosirea vaccinurilor trecerea peste aceasta criza, se va putea reveni la normalitate.Anuntul Guvernului a fost contestat de patronat, care solicita o crestere a ajutorului acordat de stat, in timp ce economistii au criticat cheltuielile bugetare prea mari pentru armament.Aproximativ 300 de persoane au manifestat miercuri dimineata in fata sediului Guvernului strigand "Asasinii!" si "Demisia!", provocand scurte ciocniri cu politia.In total, 3.226 decese au fost inregistrate de la declansarea pandemiei, dintre care peste 150 in ultimele 24 de ore, in aceasta tara cu 7 milioane de locuitori.Citeste si: Bulgaria, nevoita sa isi reorganizeze spitalele dupa un record de cazuri noi de COVID-19