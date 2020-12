Pacientii tinuti in lanturi si batuti cu bastoane. Bulgaria inchide 28 de centre psihiatrice

Igiena necorespunzatoare si folosirea unor medicamente neautorizate sunt cele mai mici probleme. Pacientii erau tinuti in lanturi, batuti cu bastoane, palmuiti si loviti cu pumnii si cu picioarele."Violenta personalului, izolarea, igiena precara si mirosul de urina, folosirea de medicamente neautorizate", arata un comunicat de presa prin care justitia confirma dezvaluirile Consiliului Europei, potrivit AFP, citat in hotnews.ro "Ingrijitorii erau nepoliticosi verbal" cu rezidentii, "ii impingeau sau ii palmuiau, ii loveau cu pumnii si ii loveau cu picioarele", subliniaza Consiliul Europei.Nu este primul astfel de incident. La presiunea mai multor ONG-uri si a Uniunii Europene, Bulgaria a inchis, in 2016, unul dintre cele mai mari centre pentru copiii abandonati cu dizabilitati din cauza relelor tratamente care li se aplicau.Citeste si: VIDEO Cetatenii dintr-o localitate din Botosani vor vota la barul din sat