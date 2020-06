Bulgaria isi inaspreste masurile impotriva covid-19. Primarul Sofiei implora locuitorii capitalei "sa revina la atitudinea pe care am avut-o in timpul starii de urgenta"

Ziare.

"Este important ca atunci cand spunem ceva sa aiba la baza fapte. Situatia este complicata. Inregistram o crestere reala a (numarului) cazurilor de covid-19. Din fericire nu foarte multi oameni au evoie de internare la terapie intensiva", a declarat inspectorul-sef de stat doctor Anghel Kuncev.Acest lucru se intampla si in alte tari, a subliniat el."Acest lucru se intampla din cauza comportamentului nostru si modificarilor virusului. Pe primul loc in privinta mortalitatii este Macedonia de Nord , cu 45.6 de morti la 100 de mii de locuitori. Pe locul doi e Albania - 11,9, (urmata de) Turcia - 10,7. Pe locurile cinci si sase sunt Bulgaria - 8,3 si Serbia -7.09 de morti la suta de mii de locuitori. Asta se intampla in Europa", a avertizat Kuncev."Este al doilea val sau doar o crestere a cazurilor? Sunt mai inclinat sa cred ca este a doua varianta, avand in vedere ca exista persoane care au crezut ca s-a terminat totul. Masurile nu sunt respectate si se inregistreaza o mortalitate mai mare. Indemn spitalele sa nu uite ordinul Miniserului Sanatatii (...), acum adaugam controlul. S-a dovedit ca nu ne putem baza pe constiinta oamenilor", a subliniat el."Evident, datele din weekendul trecut din intreaga tara sunt alarmante. Acest lucru include Sofia. De aceea discutam constant si analizam situatia. Trebuie sa invatam sa traim cu virusul", a declarat la randul sau primarul capitalei bulgare Iordanka Fandakova."Sambata am discutat ca, inainte ca ministrul Ananiev sa faca mastile obligatorii, noi trebuie s-o facem", a declarat ea."Implor oamenii din Sofia sa revina la atitudinea pe care am avut-o in timpul starii de urgenta", a subliniat Fandakova.