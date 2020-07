Bulgaria: Perchezitii in sediul Presedintiei. Doi consilieri ai presedintelui au fost retinuti/ Manifestatie de sustinere pentru presedintele Rumen Radev la Sofia

Unul dintre cei arestati este Ilia Milusev, consilier prezidential pe probleme de securitate, iar celalalt este Plamen Uzunov, consilier pe probleme judiciare si anticoruptie, transmite The Sofia Globe, care citeaza un comunicat al procurorilor.De asemenea, a fost retinut un fost angajat al Agentiei de Informatii, identificat doar cu initialele MK.Milusev a fost arestat in cadrul procedurilor preliminare in legatura cu divulgarea de secrete de stat. Arestarea sa a avut loc dupa verificarea telefonului sau, care continea informatii vizand Agentia de Stat pentru Operatiuni Tehnice.Milusev a predat in mod voluntar patru documente pe care le-a luat ilegal de la Agentia pentru Informatii de Stat, informatii care constituie secrete de stat.El a declarat ca a gasit documentele in biroul sau de la sediul Presedintiei bulgare, ceea ce a impus desasurarea unor investigatii in sediul institutiei, precizeaza comunicatul.Uzunov a fost retinut langa Plovdiv, pentru 24 de ore, si adus la Sofia.Biroul sau din sediul Presedintiei bulgare a fost perchezitionat, fiind ridicate documente si date din calculator.Investigatia are legatura cu un caz de trafic de influenta. Omul de afaceri Plamen Bobokov a fost si el retinut. In declaratii anterioare, Uzunov si Bobokov au respins acuzatiile.Mii de oameni s-au adunat joi in centrul Sofiei pentru a-si exprima sprijinul fata de presedintele Rumen Radev, ca urmare a perchezitiilor desfasurate in sediul Presedintiei si dupa ce cei doi consilieri au fost arestati.Protestul a inceput in timp ce perchezitiile erau in desfasurare, fiind organizat pe retelele sociale.Presedintele Rumen Radev a mers la protestatari impreuna cu vicepresedintele Iliana Yotova. Radev a multumit pentru sprijin.In fata manifestantilor, Radev a afirmat, conform Novinite: "Nu va temeti Ne vom lua Bulgaria inapoi!"."Mafia bulgara a reusit imposibilul - a unit oamenii cinstiti impotriva sa. Depinde de noi sa eliminam mafia din zona executiva", a afirmat Radev, adaugand ca este o batalie pentru o Bulgarie libera, moderna si europeana.