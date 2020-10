Bulgarii restaureaza un imens monument comunist. "Este o cursa contracronometru"

"Este o cursa contracronometru. Trebuie actionat rapid pentru ca nu vor mai fi mozaicuri daca asteptam o decizie" a autoritatilor cu privire la viitorul nostru, a declarat pentru AFP arhitecta bulgara Dora Ivanova, care se ocupa de acest edificiu din Buzludja.Ridicat in 1981 la 1.400 de metri altitudine pe lantul Balcanilor, aceasta incinta circulara din beton si otel, in stil brutalist, stil arhitectural care a cunoscut o mare popularitate incepand cu anii 1950 este asezata langa doi stalpi inalti de 70 de metri. In varf, steaua rosie era odata vizibila din Romania si din Grecia.Ramas de-a lungul timpului fara ornamentele din bronz si cupru, acoperisul este gaurit, monumentul, considerat "o isprava arhitecturala" adaposteste panouri monumentale de mozaicuri din epoca comunista: cu scene de lupta "antifasciste", cu Armata Rosie sau cu femeia in societatea socialista. Pe tavan inca sunt secera si ciocanul, simbolurile unitatii dintre muncitori si tarani, in timp ce pe fatada este sloganul marxist: "Proletari din toate tarile, uniti-va!".Initial, mozaicurile se intindeau pe aproape 1.000 de metri patrati, amestecand tehnici bizantine si noi materiale si procedee. O treime a disparut, victima a intemperiilor sau hotilor. Un graffiti stangaci al fostului dictator Todor Jivkov, demis in 1989, a inlocuit mozaicul cu portretul sau. "Obiectivul nu este de a restaura monumentul in splendoarea sa de altadata", a asigurat profesorul Thomas Danzl de la Universitatea Tehnica din Munchen. Echipa nu are mijloacele. Operatiunea a fost finantata cu o donatie de 185.000 de dolari (158.000 de euro) din partea Fundatiei americane Getty, care va fi suficienta pentru a pastra o parte din mozaicuri."Vom conserva (monumentul) asa cum il vedem acum. Vom pastra graffiti ca un semn in timp, din ultimii 30 de ani", a explicat Thomas Danzl, specialist in mostenirea fostei RDG.Optsprezece experti si studenti germani, greci, bulgari si elvetieni s-au dedicat acestei munci minutioase de conservare a mozaicurilor, realizate in special cu ajutorul seringilor. "Tratam zonele critice folosind un minim de materiale invazive" pentru a mentine mozaicurile pana cand autoritatile se pronunta, explica directorul tehnic al operatiunii, Nikifor Haralampiev, de la Academia de Arte Frumaose din Sofia.Edificiul, in epoca un instrument de propaganda, popular apoi printre amatorii de locuri insolite, ar putea deveni un loc in scopuri educative si turistice unde sa fie cunoscuta istoria Bulgariei de-a lungul secolelor, isi imagineaza Dora Ivanova.