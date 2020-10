Bursele cresc pe masura ce starea lui Trump se imbunatateste

Donald Trump (74 de ani) a fost transportat la spital vineri pentru a primi tratament specific pentru COVID-19. Medicii sai sustin ca starea lui s-a ameliorat si ca ar putea reveni luni la Casa Alba , potrivit digi24.ro Aceste vesti au influentat indicele S&P 500 e-mini futures sa creasca cu 0,82% in Asia, in timp ce contractele futures Nasdaq au castigat 1,11%. Indicele MSCI Asia-Pacific a crescut cu 0,63%. Actiunile australiene au crescut cu 2,37%, cel mai mare castig zilnic din aproape doua saptamani. Nikkei din Japonia a crescut cu 1,39%.In plus, dolarul a crescut maim ult fata de yen.Starea de sanatate a presedintelui ar putea determina o crestere a burselor si a altor active. Anumiti traderi au fost ingrijorati de faptul ca Trump a primit oxigen suplimentar si steroizi, utilizati in mod normal pentru tratarea cazurilor severe de COVID-19.Dolarul SUA a crescut cu 0,22%, pana la 105,60 yeni, dar a scazut cu 0,3%, pana la 0,9185 franci elvetieni.Dolarul australian a crescut cu 0,23%, la 0,7181 dolari.Aurul a atins 1.898,90 dolari uncia.Petrolul Brent a crescut cu 1,22% la 39,75 dolari pe baril, in timp ce titeiul american a castigat 1,46% pana la 37,59 dolari pe baril.