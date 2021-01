Peste 100 de milioane de oameni din intreaga lume, confirmati cu COVID-19. Numarul imbolnavirilor a explodat in ultimele trei luni

Cea mai afectata tara din lume

Noile recomandari ale OMS

Citeste si:

Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau plasate in carantina, noi tulpini ale coronavirusului, identificate in Marea Britanie, Brazilia si Africa de Sud, provoaca ingrijorari la nivel mondial.In urma cu doua luni, au fost aprobate pentru utilizare de urgenta vaccinuri dezvoltate de mai multe companii, insa au aparut deja probleme privind livrarea lor si, astfel, este intarziata imunizarea.Numarul cazurilor de Covid-19 este de 100,2 milioane, iar cel al deceselor asociate inregistrat pana in prezent, de 2,15 milioane. Statele Unite continua sa reprezinte, la exact un an de la depistarea primului caz, cea mai afectata tara din lume, cu mai mult de 25,4 milioane de contaminari si 425.119 decese asociate. India urmeaza, cu peste 10,6 milioane de cazuri si mai mult de 153.700 de decese asociate, iar pentru Brazilia au fost inregistrate 8,9 milioane de cazuri si peste 218.800 de decese asociate.In Europa, Marea Britanie este cea mai afectata natiune, cu 3,7 milioane de cazuri si peste 100.300 de decese. Ii urmeaza Franta (3,1 milioane de cazuri), Spania (2,6 milioane) si Italia (2,4 milioane).Romania a inregistrat, de la inceputul pandemiei, conform datelor universitatii americane, 715.438 de contaminari si 17.938 de decese asociate.Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis noi recomandari pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 . OMS ii sfatuieste pe pacientii cu COVID-19 si pe cei care au trecut prin boala sa foloseasca doze reduse de anticoagulante pentru prevenirea formarii cheagurilor de sange.