Caii salbatici populeaza zona din jurul Cernobil, la 35 de ani dupa accidentul nuclear. Pentru oameni zona nu va fi sigura timp de 24.000 de ani VIDEO

Autoritatile ucrainene sustin ca aceasta zona de excludere, contaminata radioactiv din jurul centralei nucleare, nu va fi sigura pentru oameni timp de 24.000 de ani. Ea se dovedeste insa prospera pentru o specie de cai salbatici in pericol de disparitie."Au devenit un simbol al rezervatiei si a zonei de excludere in general", sustine Denis Visnevski, seful departamentului stiintific al Rezervatiei naturale de la Cernobil , rezervatie creata in aceasta zona in urma cu 5 ani.Explozia unuia dintre cele patru reactoare nucleare ale centralei de la Cernobil a dus la contaminarea unei importante portiuni din Ucraina si Belarusul invecinat si a impus crearea unei zone de excludere cu o raza de 30 de kilometri in jurul epicentrului exploziei.Zeci de orase si sate au fost evacuate, intreaga regiune devenind peste noapte o "rezervatie" uriasa, de dimensiuni fara precedent in Europa, conform Bangkok Post.La peste trei decenii dupa accident, zona a inceput sa atraga turisti, iar oficialitatile ucrainene doresc sa obtina statutul de zona protejata din partea UNESCO.Dupa dezastru, zona a devenit un paradis pentru elani, lupi, dar si pentru o specie de cai salbatici originara din Asia, denumita calul lui Przewalski. Aceasta specie, denumita dupa omul de stiinta rus Nikolai Przewalski care a descoperit-o in zone de la marginea desertului Gobi, aproape ca a disparut complet pana la jumatatea secolului XX, in special din cauza faptului ca au fost vanati excesiv.Acesti cai au fost reintrodusi de oameni de stiinta in zone din Mongolia, China si Rusia , in cadrul eforturilor de conservare a speciei. In cadrul unui astfel de program, 30 de cai au fost adusi in zona din jurul centralei nucleare de la Cernobil in 1998, pentru a inlocui in lantul trofic o specie disparuta de cai din aceasta regiune - Tarpanul.Experimentul desfasurat in Ucraina a fost oprit la un moment dat, insa caii au ramas liberi in regiune si au prosperat. In prezent, in zona de excludere din jurul centralei nucleare traiesc 150 de astfel de cai salbatici, iar alti aproximativ 60 de cai traiesc peste granita, in Belarus.In conditii optime, herghelia de cai din zona ucraineana ar putea ajunge sa numere 300 pana la 500 de animale, conform lui Serghei Jila, cercetator in cadrul Rezervatiei Biosferei de la Cernobil.Cercetatori de la Parcul zoologic din Praga, care participa la eforturile de salvare a acestei specii de cai salbatici sustin ca numarul lor la nivel global a ajuns la aproximativ 2.700 de exemplare.Dupa succesul acestor cai in zona din jurul Cernobil, conservationistii discuta si despre introducerea in acest areal si a altor specii aflate in pericol de disparitie. Unul dintre potentialii candidati este bizonul european (zimbrul), animal care traieste in salbaticie in Belarusul invecinat, conform lui Visnevski.