Ducele si ducesa de Cambridge au suferit o pierdere. Si-au luat adio de la un prieten bun

"Cainele nostru Lupo a murit in weekend. Era inima familiei de noua ani si ne va lipsi mult", au scris ei, semnand cu initiale.Cainele negru aparea in numeroase fotografii cu ducii si copiii lor. El a fost fotografiat si in una dintre primele imagini oficiale ale printului George, acum in varsta de 7 ani.Patrupedul a fost oferit cuplului drept cadou de casatorie in 2011, precizeaza Daily Mail.Familia regala britanica iubeste sa fie inconjurata de caini. Regina Elizabeth a II-a este cunoscuta pentru ca iubeste corgi. Ea are mai multi astfel de caini pe care ii considera membri ai familiei. Bunica ei, regina Victoria, a fost de asemenea o iubitoare de caini.