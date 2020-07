Cainii ar putea depista oamenii infectati cu COVID-19. Chile a inceput dresarea lor

Cainii selectati, trei Golden Retriever si un Labrador cu varste cuprinse intre patru si cinci ani, au fost utilizati anterior la depistarea stupefiantelor, materialelor explozibile sau a persoanelor disparute, a indicat politia.Acest program a luat nastere prin colaborarea politiei nationale chiliene, a carabinierilor si a specialistilor de la Universitatea Catolica din Chile. Initiative similare au fost aplicate recent in Franta si in Marea Britanie.Cainii poseda 330 de milioane de receptori olfactivi si au o capacitate de detectare a mirosurilor de cincizeci de ori mai buna in comparatie cu oamenii.''Virusul nu are miros, ci mai degraba infectia care genereaza modificari la nivelul metabolismului'', care se traduc la randul lor intr-un tip particular de transpiratie, care ''poate fi reperata de caine'', a explicat pentru AFP Fernando Mardones, profesor de epidemiologie veterinara.Potrivit acestuia, s-a dovedit ca aceste patrupede pot detecta boli precum tuberculoza, infectiile parazitare si chiar si unele cancere in stadii incipiente.De asemenea, cainii pot percepe micile modificari ale temperaturii corporale, astfel putandu-se afla daca o persoana este febrila. La randul lor, ei au un risc redus de a fi infectati, potrivit Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala.Cainii au inceput dresajul in urma cu o luna, cu ajutorul probelor de transpiratie prelevate de la pacientii internati la clinica Universitatii Catolice din Chile.Specialistii spera ca acesti caini vor fi operationali pana in luna august. Ei vor putea fi utilizati apoi in locuri precum gari, aeroporturi sau dispensare.Chile a raportat marti 1.836 de cazuri noi de COVID-19, cel mai redus numar inregistrat in ultimele doua luni.In total, tara a inregistrat 319.493 de cazuri de infectare cu noul coronavirus incepand de la data de 3 martie. Peste 11.000 de persoane au murit din aceasta cauza, potrivit unui raport al Ministerului Sanatatii, care contabilizeaza si cazurile ''probabile'' de coronavirus.