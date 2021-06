NASA va trimite pui de calamari la bordul Statiei Spatiale Internationale

Aceste vietuitoare, alaturi de echipamente necesare realizarii unor experimente stiintifice, vor fi trimise spre ISS la bordul unei rachete din gama Falcon 9 dezvoltata de compania americana privata SpaceX.Oamenii de stiinta spera ca aceste experimente ii vor ajuta sa inteleaga mai bine efectele zborurilor in spatiu.Lansarea rachetei americane va avea loc la ora 17.29 GMT si va fi transmisa in direct de NASA. Un numar de 128 de pui de calamari Bobtail vor participa la un experiment care studiaza efectele zborurilor spatiale asupra interactiunilor benefice dintre microbi si animale.Calamarii au un sistem imunitar similar celui detinut de oameni.Specialistii de la NASA afirma ca experimentul ar putea sa duca la dezvoltarea unor masuri de protectie care sa conserve sanatatea astronautilor in timpul misiunilor spatiale indelungate. Animalele, inclusiv oamenii, se bazeaza pe microbi pentru a-si pastra un sistem digestiv sanatos si un sistem imunitar sanatos. Nu intelegem inca pe deplin modul in care zborurile in spatiu afecteaza aceste interactiuni benefice", a declarat Jamie Foster, coordonatoarea experimentului.Ea a mai spus ca puii de calamar vor putea sa ii ajute pe cercetatori sa abordeze "aceste chestiuni importante pentru sanatatea animalelor".Puii de calamar vor fi apoi congelati inainte de revenirea lor pe Terra.Lor li se alatura la bordul rachetei produse de SpaceX si 5.000 de tardigrade, animale nevertebrate cunoscute si sub denumirea populara de "ursuleti de apa". Aceste vietuitoare miscroscopice pot sa tolereze mai multe medii extreme decat pot sa o faca majoritatea formelor de viata cunoscute. Acest detaliu le face perfecte pentru studierea felului in care vietuitoarele reactioneaza si se adapteaza la medii cu conditii extreme.Cercetatorii spera ca informatiile astfel obtinute vor putea fi utilizate pentru o mai buna intelegere a factorilor de stres care ii afecteaza pe oamenii aflati in spatiu.Printre celelalte experimente ce vor fi realizate la bordul ISS se afla si unul care va consta in analizarea felului in care un brat robotizat poate fi actionat de la distanta folosind realitatea virtuala, precum si un studiu despre producerea unui tip mai rezistent de bumbac.