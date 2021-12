Traseul celei mai lungi călătorii cu trenul din lume! 21 de zile din Portugalia în Singapore FOTO

Deschiderea unei noi linii de tren în Laos a creat cea mai lungă călătorie continuă cu trenul din lume.

De la Lagos, în sudul Portugaliei, până la Singapore, aceasta trece prin Paris, Moscova și Beijing. Iar la 18.755 km, experții estimează că parcurgerea întregii călătorii ar dura 21 de zile.

Traseul a fost calculat de pasionații de trenuri de pe Reddit cu ajutorul expertului feroviar Mark Smith de la seat61.com.

Până acum, o călătorie continuă cu trenul pe această rută s-ar fi încheiat în Vietnam și ar fi continuat doar pe o distanță de aproximativ 16.898 km. Pentru a ajunge apoi în Singapore, pasagerii ar fi trebuit să ia un autobuz din Saigon, prin Cambodgia până la Bangkok.

Însă, la 2 decembrie anul acesta, a fost inaugurată o linie feroviară de mare viteză care leagă Kunming, în China, de Vientiane, capitala Laosului. Acest lucru înseamnă că cei care doresc o călătorie extremă cu trenul pot ajunge acum între Beijing și Bangkok, apoi la Singapore - creând astfel cea mai lungă călătorie continuă cu trenul din lume.

Îmbarcarea în această călătorie monumentală vă va purta prin 13 țări diferite, din Spania, Polonia și Belarus în Europa până în Mongolia, Thailanda și Malaezia, în partea asiatică a călătoriei.

Timpul necesar a fost calculat de britanicul Mark Smith, pasionat de trenuri, care conduce un site web ce oferă sfaturi pentru astfel de călătorii lungi.

Desigur, în cele 21 de zile de călătorie sunt incluse câteva opriri peste noapte, despre care Smith spune că sunt necesare pentru a permite obținerea vizelor, pentru a rezolva formalitățile administrative și pentru a face legături cu trenul. De asemenea, ar fi necesare câteva salturi scurte prin orașe către diferite gări, iar rezervarea biletelor pentru întreaga călătorie ar putea costa în jur de 1.200 de euro.

Călătoria cu trenul ar reduce în mod semnificativ emisiile de carbon. Un zbor dus-întors de la Lisabona, Portugalia, la Aeroportul Changi din Singapore ar emite aproximativ 1,67 tone de echivalent CO2. În comparație, dacă s-ar face această călătorie lungă cu trenul sau cu autobuzul, s-ar emite aproximativ 0,08 tone.

Trebuie ținut însă cont de faptul că două dintre cele mai lungi tronsoane, Paris-Moscow Express și Moscova-Beijing, sunt în prezent suspendate din cauza pandemiei.

The new longest possible train journey in the world. pic.twitter.com/W9ajgTyY0b