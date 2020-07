California inchide barurile, restaurantele, cinematografele si alte facilitati, din cauza cresterii numarului de infectii cu coronavirus

Toate barurile si berariile, interioare sau exterioare, vor fi la randul lor inchise in 19 comitate, unde traiesc 70% dintre locuitori, a spus Newsom.Numarul spitalizarilor si al deceselor din cauza Covid-19 a crescut in cel mai populat stat al SUA, incepand aproximativ din weekendul in care a avut loc sarbatoarea Memorial Day. In ultimele 24 de ore, 110 oameni au murit din cauza acestei boli, a spus guvernatorul.Ordinul acopera unele dintre cele mai populate regiuni ale statului, inclusiv comitatele Los Angeles si Orange , precum si capitala statului, Sacramento.Masura a fost luata in timp ce si in Florida, Texas si alte state are loc o crestere a numarului de cazuri si de spitalizari din cauza Covid-19.