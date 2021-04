California vrea sa interzica fracturarea hidraulica din 2024

Consecinte ecologice si sanitare

Scurgerile de metan in atmosfera accelereaza incalzirea globala

California - cel mai populat stat american si unul dintre principalii producatori de petrol din Statele Unite - ar urma astfel sa inceteze orice extractie.Interzicerea fracturarii hidraulice, care reprezinta aproximativ 2% din productia californiana de petrol - urmeaza sa fie pusa in aplicare de catre agentia insarcinata cu gestionarea resurselor naturale la nivelul statului, care va inceta sa mai emita noi permise in acest sens, cel mai tarziu in ianuarie 2024.In paralel cu aceasta masura, Newsom a cerut agentiei insarcinate cu monitorizarea poluarii atmosferice sa examineze mijloace de "oprire treptata a extractiei petroliere in tot statul cel mai tarziu in 2045", au anuntat vineri intr-un comunicat serviciile guvernatorului.Acest obiectiv face parte din eforturile Californiei in lupta impotriva modificarilor climatice - si anume din obiectivul "neutralitatii carbonului" economieisale pana in 2045 si din decizia lui Newsom de a interzice vanzarea de vehicule noi cu motor termic la orizontul lui 2035."Criza mediului este reala si continuam sa vedem semnele acesteia zilnic", subliniaza alesul democrat."Avand in vedere ca avansam rapid pentru a ne elibera de carbon sectorul transporturilor si sa cream un viitor mai sanatos pentru copiii nistri, am spus clar ca nu vad utilitatea fracturarii hidraulice in viitor si, in acelasi fel, cred ca statul California trebuie sa treaca la perioada post-petroliera", subliniaza el, citat in comunicat.Gavin Newsom a anuntat in trecut ca nu are puterea sa interzica fracturarea hidraulica, insa a fost supus unor presiuni puternice de catre activisti ecologisti.Fracturarea hidraulica consta in extragerea petrolului si gazelor naturale din subsol prin injectarea unor fluide cu o presiune puternica, in vederea fracturarii rocii.Aceasta industrie s-a dezvoltat puternic in anii 2000 si 2010 si a transformat Statele Unite, in 2014, in primul producator mondial de petrol.Consecintele asupra mediului si sanitare sunt tot mai bine documentate.Este vorba despre cutremure si poluarea aerului si apei in apropierea exploatarilor, care au consecinte sanitare asupra riveranilor - astm bronsic si cancere.In plus, scurgeri de metan in atmosfera accelereaza incalzirea globala, potrivit News.ro. Administratia Biden, pregatita sa lase California sa isi stabileasca standardele in privinta noxelor autoturismelorDepartamentul de Transport al SUA a facut "primul pas" catre eliminarea unei reguli adoptate sub administratia Trump pentru a impiedica California sa stabileasca propriile standarde pentru emisiile de gaze cu efect de sera provenite de la vehicule, potrivit AFPEliminarea acestei reguli va face posibila "stergerea" tuturor problemelor de reglementare, inclusiv prin "inversarea eforturilor inutile si potential ilegale pentru a impiedica" statele americane sa actioneze singure, a declarat ministrul Transporturilor Pete Buttigieg. Autoritatile au stabilit pana acum o perioada de treizeci de zile pentru ca publicul sa dezbata propunerea.