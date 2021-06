O calugarita a furat 835.000 de dolari din contul scolii catolice si i-a pierdut la jocuri de noroc. Confesiunea facuta la 79 de ani

Acuzatia a venit dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale, inclusiv pentru finantarea unor calatorii in stabilimente dedicate jocurilor de noroc, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, informeaza Reuters.Mary Margaret Kreuper, in varsta de 79 de ani, risca o condamnare de 40 de ani de inchisoare intr-un penitenciar federal in urma acestor acuzatii, potrivit unui comunicat publicat marti de Biroul Procuraturii din California.Pe durata unei perioade de 10 ani care s-a incheiat in septembrie 2018, Mary Margaret Kreuper a delapidat fonduri ale Scolii Catolice St. James, unde lucra in calitate de directoare.Ea a recunoscut ca a deturnat fonduri ale scolii pentru a achita o serie de cheltuieli pe care ordinul religios din care facea parte nu le-ar fi aprobat, inclusiv "sume mari pentru jocuri de noroc in cazinouri" si facturi asociate unor carti de credit, in pofida faptului ca jurase, in calitate de calugarita, sa ramana saraca.Mary Margaret Kreuper a recunoscut in acordul semnat cu procuratura ca a falsificat rapoarte lunare si anuale ale administratiei scolii pentru a-si acoperi comportamentul fraudulos si ca a inselat administratia unitatii de invatamant facand-o sa creada ca finantele sale se bazau pe o contabilitate corect intocmita.Potrivit unor informatii ale anchetatorilor, fosta calugarita i-a instruit pe unii dintre angajatii scolii St. James sa modifice si sa distruga anumite documente financiare in timpul unui audit care viza acea unitate de invatamant, a precizat Departamentul de Justitie al Statelor Unite.