Calugarita care a infruntat nazistii pentru a salva 83 de copii

"Stii, sa nu iti fie teama niciodata de religia ta. Daca nu as fi fost catolica, mi-ar fi placut sa fiu evreica.", isi aminteste Helene Ullrich vorbele pe care i le-a spus calugarita Denise Bergon."Nu am avut o viata prea frumoasa chiar inaintea inceperii razboiului in Nancy (Franta), pentru ca erau foarte anti-semiti.", povesteste Helene Ullrich, o evreica care a crescut in Franta in timpul Holocaustului pentru BBC "Ma jucam cu sora mea (Ida) in gradina noastra. Am auzit sunetul facut de duba, intotdeauna veneau cu o duba, germanii. << Vin germanii >>, i-am spus mamei noastre. Atunci ea ne-a impins pe usa din spate si ne-a spus sa ne ascundem in padure. Dar sora mea nu a vrut sa o paraseasca pe mama. S-a desprins de mana mea si s-a intors. A fost oribil. Ani la rand nu mi-am putut scoate asta din minte.", spune Helene, vizibil emotionata, cu glasul treburand si lacrimi in ochi.Acela a fost momentul in care Helene le-a vazut ultima data pe mama si pe sora ei Ida."M-am simtit vinovata pentru ca am lasat-o sa plece.", povesteste femeia in timp ce gesticuleaza energic cu mainile pentru a-si tine in frau lacrimile.12 ani avea Helene cand s-a despartit de persoanele dragi din viata ei. Prima data s-a ascuns cu un prieten, apoi a stat cu o matusa in Toulouse, alaturi de cealalta sora a ei, Annie, care ajunsese acolo inainte. Dupa o vreme, germanii au ajuns si in Toulouse."Toata Franta era ocupata. Matusa mea avea trei copii, asa ca nu a stiut ce sa faca cu mine si cu sora mea.", spune Helene.In timp ce ierarhia catolica nu a vorbit aproape deloc despre modul in care sunt tratati evereii, Arhiepiscopul din Toulouse s-a facut auzit."In dioceza noastra, s-au intamplat scene cutremuratoare. Copii, femei, barbati, tati si mame sunt tratati precum turmele. Evreii sunt oameni, evreicele sunt femei. Ei sunt fratii nostri ca multi altii.", spunea plin de curaj arhiepiscopul.Sora Denise Bergon conducea un internat la Manasitrea din Notre-Dame de Massip."Acest apel ne-a miscat profund, iar inimile noastre au fost coplesite de o emotie atat de mare in fata acestei suferinte umane.", a fost reactia de la acel moment a calugaritei Bergon. Aceasta a luat decizia periculoasa de a ascunde 83 de copiii evrei in internatul sau.Planul lui Denise Bergon era cunoscut doar de alte patru calugarite."Doamna Bergon a venit sa ma ia din Toulouse. M-a adus la manastire. Ne-a avertizat din primul moment ca nimeni nu stie nimic despre celalalt. Dintre toti copiii evrei, nu stiam cine era evreu si cine nu era si ne comportam exact ca toti copiii catolici. Mergem peste tot.", povesteste Helene.Calugarita Denise s-a folosit de contactele ei pentru a se furisa cu mancare pentru copiii evrei."Ne trezeam si ne spalam cu apa rece. O doamna ne dadea painea si masura cu exactitate o felie mica de paine. Serveam micul dejun, dupa care mergeam la scoala. Am mers mult la scoala pentru ca ne-am dat cu totii examenele acolo.", spune Helene.Sora Denise pretindea fata de straini ca toti copiii erau catolici. Dar pe masura ce controlul nazistilor asupra Frantei s-a intensificat, unii dintre copiii evrei trebuiau sa se ascunda sub podea."Eram anuntati de Maquis (Rezistenta Franceza) cand germanii se apropiau. Sora mea a fost ascunsa in aceasta groapa.", isi aduce aminte Helene.Toti copiii au supravietuit. Helene a aflat dupa terminarea razboiului ca mama, tatal si sora ei Ida au murit la Auschwitz."A fost oribil cand Crucea Rosie mi-a spus ca parintii mei murisera. Nu stiam nimic despre Auschwitz, absolut nimic.", spune femeia.Dupa plecarea de la manastire Helene a locuit cu niste rude, inainte de a se muta in Israel , iai apoi in Marea Britanie.Sora Denise Bergon a trait pana la 94 de ani si i-a ajutat pe cei in nevoie pana la sfarsitul vietii ei."Daca oamenii ar fi mai mult ca ea. A fost speciala, este o sfanta. Ar trebui sanctificata, pe bune, pentru ca si-a riscat viata pentru a salva 83 de copii. S-a comportat minunat cu fiecare dintre noi.", este de parere Helene.