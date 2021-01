Camera Reprezentantilor dezbate punerea sub acuzare a lui Donald Trump, in urma asaltului de la Capitoliu

Mike Pence, vicepresedintele SUA, a refuzat cu o zi in urma sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei pentru a-l demite pe Trump. Astfel, a inceput procedura de destituire a liderului de la Casa Alba , aflandu-se pentru a doua oara in aceasta conjunctura, potrivit stirileprotv.ro "Consider ca un astfel de act nu este in interesul natiunii noastre si nici nu corespunde Constitutiei", i-a scris Mike Pence presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.Citeste si: Directorul combinatului siderurgic din Galati, implicat in dosarul lui Costel Alexe, a fost demis - surse