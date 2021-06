"Eu nu mai pot! Ma duc la vot!" Campanie inedita in Republica Moldova de a chema populatia la vot VIDEO

Cu mesajul "Eu nu mai pot! ma duc la vot!", ONG-ul de peste Prut a realizat mai multe videoclipuri de constientizare asupra votului pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.Intr-unul dintre filmulete, jurnalistul de la Jurnal TV Dumitru Misin explica motivele sale pentru care va participa la scrutin. "Imi pare rau sa constat ca putini sunt cei care vin in direct, in fata mea si a voastra cu ganduri curate si cu viziuni sanatoase. Vreau sa discut aici cum ne construim tara, cum o facem moderna. Nu cine si cat fura", afirma acesta in materialul video.Intr-un alt videoclip, prezentatorul Dumitru Roman (Beton), afirma scurt: "Gata! Pana aici! Cat se poate? Isi bat joc si rad de noi! Asa nu se mai poate!"