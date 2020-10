Jurnalistul Can Dunar, declarat fugar de un tribunal din Istanbul

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Instanta ii daduse un termen de 15 zile lui Dundar pentru a reveni din Germania in Turcia. Termenul a expirat miercuri.Can Dundar este acum considerat fugar si cele patru proprietati ale sale din Istanbul, Ankara si Mugla si conturile sale bancare din Turcia au fost transferate Fondului de asigurari pentru depozite de economii (TMSF), a precizat tribunalul.''Adevarata 'casa' a unei persoane este tara sa. Noi, cei 82 de milioane de cetateni, suntem pe punctul de a pierde in intuneric aceasta mare casa. In acest moment, aceasta este mai importanta decat orice alta casa'', a reactionat Can Dundar pe Twitter Dundar si alti 17 jurnalisti si membri ai conducerii cotidianului de opozitie Cumhuriyet fac obiectul unor procese judiciare in Turcia. In mai 2016, Dundar si colegul sau Erdem Gul au fost condamnati pentru difuzarea unei inregistrari video despre care afirma ca arata cum serviciile secrete turce transportau arme in Siria Regimul condus de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca Can Dundar face parte din miscarea clericului Fehtullah Gulen, considerata de Ankara drept organizatoarea puciului esuat din iulie 2016.