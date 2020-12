Canada trece de 500.000 de contaminari. Pandemia se raspandeste accelerat pe masura ce se apropie sarbatorile

Incepand de sambata dupa-amiaza, bilantul contaminarile de la inceputul pandemiei in Canada, la jumatatea lunii martie, a atins cifra de 500.242, iar cel al deceselor este de 14.128, conform informatiilor difuzate de canalul public CBC.Sambata,, cea mai populata provincie a Canadei, a inregistrat 2.357 cazuri, iar2.038, un nou record zilnic pentru provincia francofona care are cel mai ridicat numar de morti cauzat de COVID-19. Noile decese fac ca bilantul total al mortilor din Ontario sa ajunga la 4.125, iar in Quebec la 7.715.Anuntul a aproximativ 50 de cazuri de infectare in provincia Saskatchewan a facut ca bilantul cazurilor confirmate sa depaseasca jumatate de milion.Canada, tara cu o populatie de aproximativ 38 de milioane,, in timp ce pragul de 100.000 de cazuri a fost atins doar la jumatatea lunii iunie, la trei luni dupa declansarea epidemiei.Guvernul provinciei Ontario a anuntat la sfarsitul saptamanii o prelungire pana pe 4 ianuarie a masurilor dein Toronto si intr-o mare parte a regiunii sale, care se aflau in izolare de aproape o luna.In Quebec, premierul Francois Legault a anuntat noi restrictii incepand de a doua zi de Craciun si pana pe 11 ianuarie, inclusiv inchiderea magazinelor neesentiale si telemunca obligatorie.