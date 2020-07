Canada: Trei morti si mai multi raniti dupa rasturnarea unui autobuz de observare a ghetarilor plin cu turisti

Autobuzul de teren s-a rasturnat din motive deocamdata neelucidate, sambata dupa-amiaza, in zona ghetarului Columbia, in parcul national Jasper din Alberta, a precizat postul public CBC.Fotografii publicate pe retelele sociale de martori ai accidentului arata autobuzul rasturnat pe capota, printre stanci, intr-o panta inclinata, relateaza si edmontonjournal.com. In accident a fost implicat un autobuz al companiei Pursuit, ce transporta turisti la bordul unor vehicule de teren spre ghetarul Athabasca.Din totalul celor 27 de pasageri aflati la bord, trei adulti au murit si "un anumit numar de alte persoane au fost grav ranite", potrivit unui bilant provizoriu al politiei federale canadiene.Mai multe elicoptere si ambulante au fost mobilizate pentru evacuarea ranitilor spre spitale din regiune.Accidentul s-a produs in una dintre zonele cele mai turistice din vestul Canadei, de-a lungul Promenadei Ghetarilor, drum pitoresc ce traverseaza parcurile nationale Banff si Jasper.