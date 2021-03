Reluarea traficului maritim in mod normal in zona Canalului Suez ar putea dura 6 zile

"Putem observa aici (la intrarea in Canal Suez - n.r.) un grup foarte concentrat de nave care asteapta operarea in conditii normale a Canalului . Pentru ca desi nava a fost deblocata operarea in mod normal in zona canalului nu a fost reluata. O sa dureze aproximativ 6 zile pentru revenirea la un flux normal", a spus Gabriel Raicu, la un eveniment organizat de publicatia Financial Intelligence privind incidentul din Canalul Suez.El a prezentat imagini in care se putea observa aglomeratia de la intrarea in Canalul Suez, preluate de pe un site specializat in urmarirea in timp real a traficului maritim.Potrivit lui Gabriel Raicu, complexitatea operarii acestui tip de nave este foarte mare pentru ca sunt detinute de cineva, exploatate de altcineva si administrate de o a treia parte. Acest tip de activitate in transportul global face ca operatiunile de salvare - recuperare sa fie un pic mai complicate in stadiul de incident si a lectiilor de invatat pentru viitor.El a subliniat ca exista multe planuri de rezerva in cazul acestui tip de incidente, precum mutarea marfurilor de pe un vas pe altul sau prelungirea timpului de asteptare pana la cresterea nivelului marii.Gabriel Raicu a explicat ca blocarea Canalului Suez poate duce la modificarea rutelor maritime.Nava ''Ever Given'', cu o lungime de 400 de metri, a esuat marti, 23 martie, pe diagonala canalului, din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand ambele sensuri de navigatie.Deblocarea si ranfluarea navei portcontainer a avut loc abia luni, pe 29 martie, la aproape o saptamana de la incident."Ranfluarea navei Ever Given a avut loc cu succes luni dimineata. In acest moment este fixata", a anuntat, intr-un mesaj pe Twitter , Inchcape Shipping.Conform Autoritatii Canalului Suez (SCA), aproximativ 370 de nave asteaptau trecerea pe ambele sensuri de navigatie, iar 11 nave proveneau cu animalele exportate din Romania.Canalul Suez, care leaga Mediterana de Marea Rosie, asigura cea mai scurta ruta de transport maritim intre Asia si Europa. Anul trecut, au trecut prin aceasta cale maritima cel putin 18.840 de nave. Veniturile Egiptului din transportul pe cai navigabile s-au situat anul trecut la 5,60 miliarde de dolari.Blocajul provoaca operatorului Canalului Suez pierderi zilnice de 13 - 14 milioane de dolari, conform datelor SCA. Prin canalul Suez tranziteaza circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere si circa 12% din comertul global de bunuri.