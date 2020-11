Alegeri SUA 2020. De ce Joe Biden se va instala la Casa Alba abia peste doua luni. Calendarul numirii in functie al presedintelui SUA

Pana cand Joe Biden sa ocupe scaunul din Biroul Oval vor trece, insa, mai bine de doua luni, scrie Digi24 Mandatul sau prezidential va incepe in ianuarie 2021. Pana atunci, incepe o perioada marcata de un intreg calendar de evenimente, dat fiind procesul electoral special si complex din Statele Unite, in care presedintele nu este neaparat si castigatorul votului popular.Fiecare stat este reprezentat, in functie de populatia pe care o are, de un anumit numar de electori, iar votul final pentru presedinte il da Colegiul Electoral.Exista o situatie-limita cand Congresul trebuie sa decida cine este presedintele si daca nici Congresul nu reuseste sa faca asta, atunci presedinte devine vicepresedintele in functie (in prezent, Mike Pence), mai spune sursa citata.Ce ar trebui sa se intample din ziua alegerilor pana in ziua investiturii:: In timp ce milioane de americani si-au trimis votul prin corespondenta in saptamanile premergatoare, ziua alegerilor este stabilita, potrivit legislatiei americane, ca fiind in prima zi de marti dupa prima zi de luni din noiembrie. Voturile sunt numarate in intreaga tara in ziua alegerilor.: Voturile trimise prin corespondenta trebuie sa aiba data postei pana la 3 noiembrie in fiecare stat american, dar pot fi primite si puse la numarare ulterior acestei date in multe state americane.: Statele americane trebuie sa valideze rezultatele alegerilor.: Potrivit legii electorale (Electoral Count Act), aceasta este data pana la care statele trebuie sa fi numarat voturile, sa fi clarificat disputele si sa determine castigatorul voturilor din colegiul lor electoral. Guvernatorii trebuie sa emita actele de certificare, in care sa fie trecut castigatorul scrutinului si lista cu reprezentantii electorali ai statului respectiv.: Are loc votul electoral. Potrivit legii, aceasta data este stabilita pentru prima zi de luni dupa a doua zi de miercuri din decembrie, iar anul acesta cade in 14 decembrie.: Voturile electorale trebuie sa ajunga la Washington . Voturile electorale validate au noua zile pentru a ajunge din statele lor pana la Capitol Hill, sediul Congresului.: O parte din membrii Camerei Reprezentantilor si noii membri ai Senatului depun juramantul la pranz. Incepe oficial legislatura celui de-al 117-lea Congres american.: Toti membrii Congresului, din Camera si Senat, se intalnesc in Camera Reprezentantilor. Presedintele Senatului (care este vicepresedintele in functie, Mike Pence) prezideaza sedinta la care sunt citite voturile Colegiului Electoral si sunt numarate in ordine alfabetica de catre doua persoane numite de Camera, respectiv Senat. Apoi, ii dau situatia lui Pence, care anunta rezultatele si asculta eventualele obiectii. Sunt 538 de voturi electorale - cate unul pentru fiecare congresmen si senator plus inca trei pentru Washington D.C. Daca niciun candidat nu ajunge la 270, atunci cei 435 de membri ai Camerei iau decizia cine sa fie presedintele. Camera are termen pana in data de 20 ianuarie la pranz sa ia decizia. Daca nu reuseste sa aleaga presedintele, atunci vicepresedintele in functie sau urmatoarea persoana eligibila in linia succesiunii prezidentiale va deveni presedinte.: Este Ziua Investiturii. Noul presedinte depune juramantul la pranz.