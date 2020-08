Candidata opozitiei belaruse indeamna la mai multe proteste pentru a forta noi alegeri

"Va indemn sa continuati si sa extindeti grevele", a spus Tihanovskaia intr-un discurs video. "Nu va lasati pacaliti de intimidari", a adaugat ea.Belarus este in prezent scena celei mai mari crize politice de dupa destramarea Uniunii Sovietice, cu zeci de mii de protestatari care considera ca alegerile prezidentiale din 9 august, in urma carora Aleksandr Lukasenko a castigat un nou mandat, au fost fraudate si ilegale.Aleksandr Lukasenko, ce conduce Republica Belarus din 1994, a declarat ca nu vor fi noi alegeri prezidentiale, in pofida apelurilor opozitiei si a protestelor si grevelor organizate la nivel national.Rezultatele oficiale ale scrutinului din 9 august ii acorda peste 80% din sufragii lui Lukasenko, in timp ce candidata opozitiei Svetlana Tihanovskaia ar fi intrunit doar 10%.Miercuri, liderii UE reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta, au anuntat ca statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus.